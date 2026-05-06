Завершается онлайн-регистрация на «Бессмертный полк»

Подача заявок на онлайн-акцию «Бессмертный полк» заканчивается 6 мая — цифровой формат удобен для тех, кто не сможет присоединиться к мероприятию лично.
Заявку можно подать:
- на сайте:2026.polkrf.ru
- в мини-приложении ВКонтакте
- в «Одноклассниках»
- в «Макс»
Присоединиться к проекту в память о героях Великой Отечественной может любой желающий. Для этого необходимо загрузить фотографию героя и заполнить анкету.
Онлайн-шествие пройдет 9 мая с 12.00 по местному времени на сайте проекта и экранах по всей стране. После авторизации участники акции сразу увидят фотографию своего героя в начале шествия, без ожидания в общем потоке.