Завершается онлайн-регистрация на «Бессмертный полк»

Подача заявок на онлайн-акцию «Бессмертный полк» заканчивается 6 мая — цифровой формат удобен для тех, кто не сможет присоединиться к мероприятию лично.

Заявку можно подать:

на сайте:2026.polkrf.ru

в мини-приложении ВКонтакте

в «Одноклассниках»

в «Макс»

Присоединиться к проекту в память о героях Великой Отечественной может любой желающий. Для этого необходимо загрузить фотографию героя и заполнить анкету.

Онлайн-шествие пройдет 9 мая с 12.00 по местному времени на сайте проекта и экранах по всей стране. После авторизации участники акции сразу увидят фотографию своего героя в начале шествия, без ожидания в общем потоке.

