Поступление россиян в магистратуру ограничат

Госдума предложила изменить правила поступления в магистратуру, установив в федеральных образовательных стандартах требования к соответствию профиля программы. Текст законопроекта опубликован в парламентской базе.

Из пояснительной записки следует, что также предлагается установить требования к ранее полученному высшему образованию, а также к опыту работы лица, поступающего на обучение по программам магистратуры.

Отмечается, что существующие нормы не создают условий для учета имеющейся квалификации при поступлении в магистратуру. Это приводит к тому, что студенты не получают фундаментальных знаний, а их профессиональные компетенции не формируются.

Ранее правительство России подготовило правила определения предельного количества платных мест в высших учебных заведениях на 2026-2027 учебный год. Ограничение платного приема будут проводить по направлениям подготовки из специального перечня.