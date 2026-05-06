Государство полностью оплатит создание мультфильмов в России

Государство взяло на себя полное финансирование производства и проката отечественных анимационных фильмов, соответствующий закон вступил в силу в среду, 6 мая.



Закон предусматривает госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости, говорится в пояснительной записке к документу.

До сих пор законодательство предусматривало полное госфинансирование художественных (игровых) фильмов для детей и юношества, но не мультфильмов.



Закон существенно улучшит материальное состояние отечественных анимационных студий, когда большинство зарубежных рынков и фестивалей для них недоступны из-за санкций.