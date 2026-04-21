Новый лидер Венгрии потребовал от Зеленского прекратить шантаж

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал от президента Украины прекратить шантаж и возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Готов обратиться к президенту Украины: <...> если нефтепровод "Дружба" пригоден для транспортировки нефти, то прошу открыть его в соответствии с обещанием. <...> Мы не допустим никакого шантажа», — приводит РИА Новости заявление Мадьяра.

Накануне действующий глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, что Брюссель сообщил ему о готовности Киева возобновить поставки. При этом от Будапешта потребовали перестать блокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.

Нынешний премьер настаивает, что сначала следует начать прокачку российской нефти, а затем Венгрия снимет вето с займа, в котором она не принимает участие.



Будапешт заблокировал кредит Киеву в конце февраля. Власти страны обосновали это приостановкой работы «Дружбы». Они обвинили Украину в шантаже Венгрии перед выборами в парламент, перестали поставлять Киеву дизельное топливо и заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций.