Новый лидер Венгрии потребовал от Зеленского прекратить шантаж

Источник:
РИА Новости
416 1
Петер Мадьяр
Фото: Jan Van de Vel

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал от президента Украины прекратить шантаж и возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Готов обратиться к президенту Украины: <...> если нефтепровод "Дружба" пригоден для транспортировки нефти, то прошу открыть его в соответствии с обещанием. <...> Мы не допустим никакого шантажа», — приводит РИА Новости заявление Мадьяра.

Накануне действующий глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, что Брюссель сообщил ему о готовности Киева возобновить поставки. При этом от Будапешта потребовали перестать блокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.

Нынешний премьер настаивает, что сначала следует начать прокачку российской нефти, а затем Венгрия снимет вето с займа, в котором она не принимает участие.

Будапешт заблокировал кредит Киеву в конце февраля. Власти страны обосновали это приостановкой работы «Дружбы». Они обвинили Украину в шантаже Венгрии перед выборами в парламент, перестали поставлять Киеву дизельное топливо и заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций.

Еще по теме
Иран отказался вести переговоры под угрозами США
Истек срок перемирия между США и Ираном
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»
Партия пророссийского политика выиграла выборы в Болгарии
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Мессенджер XChat от Илона Маска станет доступен пользователям
Картина дня
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Иран
Иран отказался вести переговоры под угрозами США
Мост через реку Туманная на границе России и КНДР
Автомобильный мост соединит Россию и Северную Корею
Петер Мадьяр
Новый лидер Венгрии потребовал от Зеленского прекратить шантаж
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
61
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
31
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
18
Заработал первый в мире квантовый интернет
17
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
14
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»