НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Верховный суд выступил за смягчение наказания за покупку наркотиков

Источник:
Sibnet.ru
192 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Верховный суд предложил смягчить наказание за первую покупку наркотиков без цели сбыта. Правительство в целом поддержало инициативу.

Если человека поймают за приобретение или хранение впервые, ему не будут назначать наказание, связанное с лишением свободы (сейчас грозит от 3 до 15 лет). Но обяжут пройти лечение от зависимости либо социальную реабилитацию.

ВС предлагает снизить наказание и по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере без цели сбыта — с нынешних 10–15 лет до 5–10.

По данным за 2024 год, за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков без цели сбыта, то есть для личного потребления осудили 50,8 тысячи человек, причем треть приходится на молодых людей до 29 лет, приводит данные ВС в пояснительной записке.

Правительство готово поддержать законопроект при условии, что ко второму чтению из него исключат поправки о снижении сроков за приобретение и хранение наркотиков в крупных размерах. Это не согласуются с «проводимой работой» по противодействию незаконному обороту наркотиков.

«Реализация нормы приведет к пересмотру ранее вынесенных судебных решений. Значительное число осужденных по указанным статьям может освободиться из мест лишения свободы и вновь интегрироваться в преступную среду. Более мягкие санкции создадут условия для ухода от ответственности за деяния, совершение которых несет риски сбыта наркотиков», — приводит «Коммерсантъ» заключения кабмина.

После доработки с учетом замечаний документ могут внести в Госдуму уже в ходе весенней сессии.

Жизнь #Законы
Обсуждение (0)
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
