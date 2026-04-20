Человек и космос
Гигантский астероид Апофис подлетит к Земле

Астероид Апофис диаметром около 340 метров и весом более 20 миллионов тонн 13 апреля 2029 года пролетит всего в 32 тысячах километров от Земли, сообщается на сайте NASA. Это в десять раз ближе Луны, и даже ближе орбит большинства геостационарных спутников.

Земляне смогут наблюдать Апофис в момент наибольшего сближения с планетой невооруженным глазом, отмечается в сообщении. Астероид такого размера подлетает к Земле на такое близкое расстояние в среднем лишь раз в несколько тысяч лет.

Расчеты показывают, что вероятность столкновения космического гиганта с Землей в 2029 году исключена. Заключение было сделано на основе наблюдений с использованием радаров, что позволило точнее определить орбиту Апофиса.

Сближение астероида позволит ученым детальнее его изучить — Европейское космическое агентство планирует миссию Ramses со стартом весной 2028 года для исследования структуры Апофиса и влияния гравитационного воздействия Земли.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Название он получил в честь древнеегипетского бога Апопа — огромного змея-разрушителя, который живет в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце.

Магнитная буря достигнет пиковой мощности
Начинается парад четырех планет
Землю накрыла слабая магнитная буря
Создана самая детальная карта Вселенной
смотреть все
Наука #Космос
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
