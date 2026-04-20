Гигантский астероид Апофис подлетит к Земле

Астероид Апофис диаметром около 340 метров и весом более 20 миллионов тонн 13 апреля 2029 года пролетит всего в 32 тысячах километров от Земли, сообщается на сайте NASA. Это в десять раз ближе Луны, и даже ближе орбит большинства геостационарных спутников.

Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Земляне смогут наблюдать Апофис в момент наибольшего сближения с планетой невооруженным глазом, отмечается в сообщении. Астероид такого размера подлетает к Земле на такое близкое расстояние в среднем лишь раз в несколько тысяч лет.

Расчеты показывают, что вероятность столкновения космического гиганта с Землей в 2029 году исключена. Заключение было сделано на основе наблюдений с использованием радаров, что позволило точнее определить орбиту Апофиса.

Сближение астероида позволит ученым детальнее его изучить — Европейское космическое агентство планирует миссию Ramses со стартом весной 2028 года для исследования структуры Апофиса и влияния гравитационного воздействия Земли.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Название он получил в честь древнеегипетского бога Апопа — огромного змея-разрушителя, который живет в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце.

