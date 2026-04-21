Майские пособия и пенсии выплатят заранее

График выплаты пенсий и детских пособий скорректируют из-за майских праздников, сообщил Социальный фонд России.

Тем, кто обычно получает выплаты с 1 по 4 мая через банк на карту «Мир» или счет, деньги перечислят деньги раньше обычного — 30 апреля.

Перенос коснется пенсий, единого пособия на детей до 17 лет и беременных женщин, выплат по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособий на детей военнослужащих срочной службы.

Для получающих деньги через «Почту России» (на дом или в отделении), график не меняется — доставка начнется со 2-3 мая. Конкретные графики в регионах утверждаются территориальными отделениями Социального фонда.

В 2026 году нерабочими станут 1–3 и 9–11 мая. После первых майских выходных россияне выйдут на работу в понедельник, 4 мая, после вторых — во вторник, 12 мая.

