Матвиенко предложила усложнить процесс расторжения брака

«Известия»
Процедура развода не должна быть слишком простой, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

«Женщина приходит делать аборт, неделя тишины, с ней работают психологи. Врачи объясняют, что, если она сделает, она всю жизнь об этом будет жалеть, потому что может никогда не быть детей. Также и к бракоразводному процессу надо относиться», — сказала она.

Матвиенко добавила, что во Франции и Великобритании развод занимает как минимум два года. По ее словам, в России для развода достаточно написать заявление, даже если в семье есть несколько детей.

Председатель Совета Федерации отметила, что не призывает к ужесточению законодательства, и подчеркнула, что процедуру необходимо сделать более гуманной.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут