Матвиенко предложила усложнить процесс расторжения брака

Процедура развода не должна быть слишком простой, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

«Женщина приходит делать аборт, неделя тишины, с ней работают психологи. Врачи объясняют, что, если она сделает, она всю жизнь об этом будет жалеть, потому что может никогда не быть детей. Также и к бракоразводному процессу надо относиться», — сказала она.

Матвиенко добавила, что во Франции и Великобритании развод занимает как минимум два года. По ее словам, в России для развода достаточно написать заявление, даже если в семье есть несколько детей.

Председатель Совета Федерации отметила, что не призывает к ужесточению законодательства, и подчеркнула, что процедуру необходимо сделать более гуманной.

