Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»

RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина «большими людьми, императорами».

«Знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Они большие люди, императоры», — сказал Лукашенко в интервью журналисту RT Рику Санчесу.

Себя он назвал руководителем «средней страны», отметив, что не имеет столько возможностей, как Путин и Трамп. «И от этого происходит вот это спокойное отношение к [всеобщей] любви, особенно спустя долгие годы президентства», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также заявил, что их отношения с Путиным — это больше, чем дружба. По его словам, он общается с российским коллегой, как с братом. Лукашенко отметил, что Путин относится к нему точно так же.

Президент Белоруссии во время беседы с Санчесом опроверг слухи о том, что хочет посетить США только ради того, чтобы пожать руку Трампу. Он признался, что ему было бы приятно увидеть американского лидера и пообщаться с ним с глазу на глаз.

