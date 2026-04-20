НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

YouTube разрешил скрывать Shorts из ленты

Источник:
Sibnet.ru
305 1
YouTube
Фото: © Sibnet.ru

YouTube открыл для всех пользователей возможность устанавливать лимит на просмотр Shorts в ноль минут. Таким образом, теперь можно полностью отключить ленту Shorts.

Чтобы поставить таймер, нужно перейти в «Настройки», затем в «Тайм-менеджмент» и «Дневные ограничения». После этого выбрать «Ограничения для Shorts» и установить там нулевое значение. После этого короткие ролики исчезнут с главной страницы.

Впервые YouTube ввел лимиты на просмотр Shorts в октябре 2025 года, они позволяли сократить экранное время просмотра таких роликов. Тогда минимальное время просмотра составляло 15 минут, а максимальное — два часа.

В январе 2026 года функция стала доступна пользователям младше 18 лет. Предполагалось, что таким образом родители смогут помочь подросткам более осознанно подходить к просмотру контента.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Вступили в силу нормы о защите информационных систем России
Что такое VPN на самом деле
Заработал первый в мире квантовый интернет
Введен мораторий на расширение интернет-каналов в Европу
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
5466
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
5893
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
7096
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
10703
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
11921
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138482
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172514
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158447
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3844895
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
186003
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут