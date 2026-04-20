YouTube разрешил скрывать Shorts из ленты

YouTube открыл для всех пользователей возможность устанавливать лимит на просмотр Shorts в ноль минут. Таким образом, теперь можно полностью отключить ленту Shorts.

Чтобы поставить таймер, нужно перейти в «Настройки», затем в «Тайм-менеджмент» и «Дневные ограничения». После этого выбрать «Ограничения для Shorts» и установить там нулевое значение. После этого короткие ролики исчезнут с главной страницы.

Впервые YouTube ввел лимиты на просмотр Shorts в октябре 2025 года, они позволяли сократить экранное время просмотра таких роликов. Тогда минимальное время просмотра составляло 15 минут, а максимальное — два часа.

В январе 2026 года функция стала доступна пользователям младше 18 лет. Предполагалось, что таким образом родители смогут помочь подросткам более осознанно подходить к просмотру контента.

SIBNET.RU В MAX