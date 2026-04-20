Партия пророссийского политика выиграла выборы в Болгарии

«Газета.ру»
Глава партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев
Фото: НеизвестенUnknown author / CC BY 2.5 bg

Партия бывшего президента Болгарии Румена Радева, которого считают пророссийским политиком, одерживает победу на выборах и, скорее всего, получит парламентское большинство.

Согласно данным экзитполов, «Прогрессивная Болгария» Радева получает около 40% голосов и далеко уходит вперед от партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова, которая набирает около 16%.

«Прогрессивная Болгария одержала убедительную победу. Это победа надежды над недоверием, победа свободы над страхом и, наконец, если хотите, победа морали», — приводит «Газета.ру» заявление Радева.

Радев бывший летчик-истребитель, евроскептик, выступающий против поддержки Украины, ушел с поста президента в январе, чтобы участвовать в парламентских выборах. Они состоялись после того, как массовые протесты вынудили предыдущее правительство уйти в отставку.

В ходе предвыборной кампании Радев сравнивал себя с экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном, когда говорил об улучшении отношений с Москвой и возобновлении свободного потока российской нефти и газа в Европу.

Еще по теме
Иран отказался от второго раунда переговоров с США
Мэр Львова опозорился на встрече с королем Швеции
Лукашенко заявил о подготовке большой сделки с США
Президент Колумбии пригрозил США восстанием Латинской Америки
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
