Приближается крайний срок подачи декларации за 2025 год

Источник:
Sibnet.ru
Сайт налоговой службы
Менее двух недель остается на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ. До 30 апреля налогоплательщики должны отчитаться о полученных за 2025 год доходах, с которых не был удержан налог.

Подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год необходимо:

  • в случае получения дохода от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения и не попадающего под освобождение от налогообложения;
  • получения в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого имущества, транспортных средств, акций;
  • получения вознаграждений от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера;
  • получения выигрыша от операторов лотерей или организаторов азартных игр в сумме от 4 тысяч до 15 тысяч рублей;
  • получения доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года.

Если декларация 3-НДФЛ представляется исключительно для получения налоговых вычетов, то предельный срок подачи декларации (30 апреля 2026 года) на нее не распространяется. Такую декларацию можно представить в любое время в течение года.

Как снизить и не платить налог на продажу жилья →
Топ комментариев

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут