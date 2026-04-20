Приближается крайний срок подачи декларации за 2025 год

Менее двух недель остается на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ. До 30 апреля налогоплательщики должны отчитаться о полученных за 2025 год доходах, с которых не был удержан налог.

Подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год необходимо:

в случае получения дохода от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения и не попадающего под освобождение от налогообложения;

получения в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого имущества, транспортных средств, акций;

получения вознаграждений от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера;

получения выигрыша от операторов лотерей или организаторов азартных игр в сумме от 4 тысяч до 15 тысяч рублей;

получения доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года.

Если декларация 3-НДФЛ представляется исключительно для получения налоговых вычетов, то предельный срок подачи декларации (30 апреля 2026 года) на нее не распространяется. Такую декларацию можно представить в любое время в течение года.