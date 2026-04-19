Президент Колумбии пригрозил США восстанием Латинской Америки

Страны Латинской Америки могут поднять восстание против США, если Вашингтон не пересмотрит свою политику вымогательства и шантажа, заявил президент Колумбии Густаво Петро.

США используют санкционный режим как механизм вымогательства против тех стран, которые придерживаются другой политики, сказал колумбийский лидер в интервью El Pais.

«Это система, подобная той, что существовала при короле Испании столетия назад. И каков был ответ Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — подчеркнул Петро.



Ранее американские СМИ сообщили, что американские власти начали расследование в отношении Петро и изучают в том числе его возможные связи с наркоторговцами.