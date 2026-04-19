НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Колумбии пригрозил США восстанием Латинской Америки

Источник:
РИА Новости
229 1
Президент Колумбии Густаво Петро
Фото: REPÚBLICA DE COLOMBIA

Страны Латинской Америки могут поднять восстание против США, если Вашингтон не пересмотрит свою политику вымогательства и шантажа, заявил президент Колумбии Густаво Петро.

США используют санкционный режим как механизм вымогательства против тех стран, которые придерживаются другой политики, сказал колумбийский лидер в интервью El Pais.

«Это система, подобная той, что существовала при короле Испании столетия назад. И каков был ответ Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — подчеркнул Петро.

Ранее американские СМИ сообщили, что американские власти начали расследование в отношении Петро и изучают в том числе его возможные связи с наркоторговцами.

Обсуждение (1)
