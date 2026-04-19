Магнитная буря достигнет пиковой мощности

Усиление магнитной бури прогнозируется 19 апреля, геомагнитный индекс вырастет до уровня G2, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Накануне на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. По оценке астрономов, нестабильная геомагнитная обстановка может продлиться около недели, однако острая фаза завершится к понедельнику, 20 апреля.

Причиной магнитной бури стал поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой на Солнце. Данная дыра существует на звезде уже несколько месяцев, периодически возвращаясь к Земле с интервалом около 27 дней.

Астрономы отмечают, что 2026 год стал исключительно богатым на геомагнитные возмущения — за первые сто дней магнитные бури наблюдались в течение 24 дней, то есть примерно каждые четвертые сутки.