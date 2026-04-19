Человек и космос
Магнитная буря достигнет пиковой мощности

Северное сияние
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Усиление магнитной бури прогнозируется 19 апреля, геомагнитный индекс вырастет до уровня G2, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Накануне на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. По оценке астрономов, нестабильная геомагнитная обстановка может продлиться около недели, однако острая фаза завершится к понедельнику, 20 апреля.

Причиной магнитной бури стал поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой на Солнце. Данная дыра существует на звезде уже несколько месяцев, периодически возвращаясь к Земле с интервалом около 27 дней.

Астрономы отмечают, что 2026 год стал исключительно богатым на геомагнитные возмущения — за первые сто дней магнитные бури наблюдались в течение 24 дней, то есть примерно каждые четвертые сутки.

Почему магнитные бури ломают технику и людей →
Начинается парад четырех планет
Землю накрыла слабая магнитная буря
Создана самая детальная карта Вселенной
Яркая комета C/2025 R3 появилась в небе
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России
Картина дня
Нефтяной танкер
США продлили разрешение на продажу российской нефти
Магнитная буря
Землю накрыла слабая магнитная буря
Иран
Иран назвал условие возобновления переговоров с США
Кремль
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
61
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
32
Эрдоган пригрозил Израилю войной
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
28
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
25
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России