Росреестр разъяснил новый порядок дарения недвижимости

Источник:
РИА Новости
Росреестр не зарегистрирует дарение недвижимости без нотариального заверения договора, новый порядок вступил в силу с января 2025 года. Теперь договоры дарения объектов недвижимости должен заверять нотариус.

Изменения в законе призваны защитить россиян от сделок, заключенных обманным путем или под угрозами, уточнил представитель Росреестра, уточнил руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев в комментарии РИА Новости.

По его словам, нотариус проверит законность сделки, разъяснит сторонам ее смысл и значение, убедится, что содержание договора соответствует действительным намерениям сторон и требованиям закона.

При этом договор дарения необходимо удостоверить у нотариуса до подачи документов на регистрацию права, отметил Жердев. Однако далеко не все собственники знают обо всех изменениях.

До этого нововведения стороны сделки подавали необходимые документы в многофункциональный центр. Кроме того, теперь по желанию сторон нотариус может самостоятельно направить документы в Росреестр для регистрации права за один день.

