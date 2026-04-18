Иран назвал условие возобновления переговоров с США

Новую дату ирано-американских переговоров можно будет назначить только после согласования предварительных условий, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Пока мы не договоримся о рамочных условиях, мы не можем назначить дату», — сказал замминистра во время Анталийского дипломатического форума, передает ТАСС.

Хатибзаде уточнил, что во время встречи в Пакистане переговорщики достигли прогресса, но потом «максималистский подход другой стороны» помешал заключить соглашение.

Замминистра пояснил, что если бы Тегеран согласился на выдвинутые условия Вашингтона, это исключило бы страну из системы международного права.