Россия исчерпала экономические резервы

Макроэкономическая ситуация в России в настоящее время более сложная, чем в последние годы — из-за крепкого рубля, нехватки трудовых ресурсов, высоких ставок и бюджетных ограничений, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Ситуация, скажем так, осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться», — подчеркнул министр на всероссийском форуме инфраструктуры и поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

По словам Решетникова, российская экономика справлялась с вызовами, потому что в ней были резервы, однако эти резервы «во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная».

Главной задачей для бизнеса в ближайшее время министр назвал «управление себестоимостью, управление затратами, поиск, как добиться большего от тех же ресурсов, что есть, как повысить в конечном итоге свою производительность труда».