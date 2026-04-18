Землю накрыла слабая магнитная буря

Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Нестабильная геомагнитная обстановка может продлиться около недели, но острая фаза займет максимум два дня и придется на выходные, говорится в сообщении. В этот период геомагнитный индекс может эпизодически достигать среднего уровня — G2.

Более сильные возмущения маловероятны. При этом вечером 18 апреля можно попытаться увидеть полярные сияния — особенно в северных и северо-западных регионах страны, отметили астрономы.

«Год является исключительно богатым на геомагнитные возмущения и на данный момент идет по второму графику в текущем столетии», — подчеркнули исследователи.