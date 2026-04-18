Госдума предложила замену паспорта после 60 лет

Новую замену паспорта необходимо ввести в России — по достижению 60 лет, соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он объяснил свое предложение ростом средней продолжительности жизни в России — показатель сейчас составляет 74,2 года.

«В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности», — сказал он в интервью РИА Новости.

Депутат напомнил, что загранпаспорт россияне меняют каждые десять лет, при этом внутренний паспорт после 45 лет не меняется. По его словам, нововведение будет актуально при посадке в самолет или поезд, когда сотрудники сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

Паспорт гражданина России необходимо менять по достижении 20 и 45 лет, а также при смене фамилии, имени или отчества, обнаружении ошибок или непригодности документа. Если не поменять паспорт вовремя, грозит штраф до пяти тысяч рублей.