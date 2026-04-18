Госдума предложила замену паспорта после 60 лет

Источник:
РИА Новости
Паспорт гражданина Российской Федерации
Новую замену паспорта необходимо ввести в России — по достижению 60 лет, соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он объяснил свое предложение ростом средней продолжительности жизни в России — показатель сейчас составляет 74,2 года.

«В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности», — сказал он в интервью РИА Новости.

Депутат напомнил, что загранпаспорт россияне меняют каждые десять лет, при этом внутренний паспорт после 45 лет не меняется. По его словам, нововведение будет актуально при посадке в самолет или поезд, когда сотрудники сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

Паспорт гражданина России необходимо менять по достижении 20 и 45 лет, а также при смене фамилии, имени или отчества, обнаружении ошибок или непригодности документа. Если не поменять паспорт вовремя, грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Топ комментариев

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

7fond

Виктория Анатольевна, из пмж Монако пишет свои посты. 13 млн читают эту пиарщицу, 1 млн. лайков за обращение....

Очаков

Помните как называли Политбюро ЦК КПСС в народе за преклонные годы его членов? - Домом престарелых.Брежнев...

nicollaich

Виктория Пони говорит от имени народа©Народ об этом знает?