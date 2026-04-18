Ежегодная акция «Библионочь» стартует в России

Sibnet.ru
Ежегодная акция «Библионочь» пройдет в России 18 апреля. В этот день библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране проведут специальные мероприятия для всех желающих.

Программа «Библионочи» включает экскурсии, лекции, поэтические чтения, концерты, книжные выставки, мастер-классы и встречи с писателями. Традиционно такие мероприятия будут идти до глубокой ночи, их полный список по стране доступен на сайте «Культура.РФ».

Основная тема акции в 2026 году — «Единство народов — сила России!» Она посвящена многообразию культур, традиций и языков, которые на протяжении веков формировали историю страны.

На большинство событий «Библионочи» вход бесплатный, однако нередко требуется заблаговременная регистрация на сайтах организаторов, так как места ограничены. В прошлом году акцию посетили более 1,5 миллиона человек.

