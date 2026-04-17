Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
Создана самая детальная карта Вселенной

New Scientist
Американские астрономы представили самую подробную карту Вселенной — на ее составление ушло пять лет. Она включает более 47 миллионов галактик и квазаров, что почти в десять раз превышает объем предыдущих карт.

Фото: © NASA

Обзор неба проводился с помощью инструмента спектроскопии темной энергии (DESI). Первоначально планировалось изучить 34 миллиона объектов, однако полученные результаты превзошли ожидания, говорится в статье исследователей, опубликованной New Scientist.

Созданная карта охватывает 14 тысяч квадратных градусов неба. Команда надеется расширить покрытие до 17 тысяч. Полное небо составляет более 41 тысячи квадратных градусов, но значительная часть скрыта яркими близкими объектами.

Отмечается, что некоторые из зафиксированных галактик находятся на таком огромном расстоянии, от них удалось получить только по сто фотонов, однако даже в этом случае ученым удалось идентифицировать объекты.

Полученная информация позволит сравнить распределение галактик в далеком прошлом и в современную эпоху. В перспективе это поможет раскрыть загадку темной энергии, которая составляет около 70% Вселенной.

Обсуждение (0)
Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

Uynachalnica

Охотно верится, по другому и быть не может! А вот если бы не календарные и погодные факторы, были бы...

Очаков

Помните как называли Политбюро ЦК КПСС в народе за преклонные годы его членов? - Домом престарелых.Брежнев...

nicollaich

Виктория Пони говорит от имени народа©Народ об этом знает?