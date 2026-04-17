Создана самая детальная карта Вселенной

Американские астрономы представили самую подробную карту Вселенной — на ее составление ушло пять лет. Она включает более 47 миллионов галактик и квазаров, что почти в десять раз превышает объем предыдущих карт.

Обзор неба проводился с помощью инструмента спектроскопии темной энергии (DESI). Первоначально планировалось изучить 34 миллиона объектов, однако полученные результаты превзошли ожидания, говорится в статье исследователей, опубликованной New Scientist.

Созданная карта охватывает 14 тысяч квадратных градусов неба. Команда надеется расширить покрытие до 17 тысяч. Полное небо составляет более 41 тысячи квадратных градусов, но значительная часть скрыта яркими близкими объектами.

Отмечается, что некоторые из зафиксированных галактик находятся на таком огромном расстоянии, от них удалось получить только по сто фотонов, однако даже в этом случае ученым удалось идентифицировать объекты.

Полученная информация позволит сравнить распределение галактик в далеком прошлом и в современную эпоху. В перспективе это поможет раскрыть загадку темной энергии, которая составляет около 70% Вселенной.