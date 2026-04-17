МВД отключило банки от сервиса проверки паспортов

Источник:
«Коммерсантъ»
Российские банки отключили от сервиса проверки подлинности клиентских паспортов через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

Отключение произвело МВД. Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин назвал ситуацию техническим сбоем на стороне МВД, конкретная причина которого неизвестна, пишет «Коммерсантъ».

Банки используют сервис по проверке подлинности паспортов — в том числе при принятии решений о выдаче кредитов онлайн, так как определить подлинность документа визуально можно только при посещении клиентом офиса.

Причины и сроки восстановления неизвестны, в ряде организаций остановились бизнес-процессы, они несут финансовые потери. По словам Емелина, кредитные организации готовят соответствующее обращение в Банк России.

Единая информационная платформа Национальной системы управления данными — государственная IT-платформа для сбора и предоставления данных, которая обеспечивает базовый обмен необходимой информацией без прямого взаимодействия с общими базами.

