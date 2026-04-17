Изменен порядок записи к врачам через «Госуслуги»

Правительство изменило порядок записи россиян к врачам через «Госуслуги». Теперь граждане смогут выбирать даты приема, выходящие за рамки установленных сроков ожидания медицинской помощи.

Пользователи смогут записываться на более поздние даты — как к врачам-специалистам, так и на диагностические исследования, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Таким образом, новая норма фактически вводит дополнительную опцию — отложенную запись на прием к врачу, позволяющую пациенту самостоятельно планировать визит, если ближайшие слоты заняты или не подходят

Предельные сроки и порядок записи по-прежнему определяются территориальными программами государственных гарантий — при сохранении действующих в настоящее время нормативов.

В частности, консультация профильного специалиста должна быть организована не позднее 14 рабочих дней, а при подозрении на онкологические или сердечно-сосудистые заболевания — в течение трех дней.