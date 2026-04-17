НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Изменен порядок записи к врачам через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
134 0
Госуслуги выписка
Фото: © Sibnet.ru

Правительство изменило порядок записи россиян к врачам через «Госуслуги». Теперь граждане смогут выбирать даты приема, выходящие за рамки установленных сроков ожидания медицинской помощи.

Пользователи смогут записываться на более поздние даты — как к врачам-специалистам, так и на диагностические исследования, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Таким образом, новая норма фактически вводит дополнительную опцию — отложенную запись на прием к врачу, позволяющую пациенту самостоятельно планировать визит, если ближайшие слоты заняты или не подходят

Предельные сроки и порядок записи по-прежнему определяются территориальными программами государственных гарантий — при сохранении действующих в настоящее время нормативов.

В частности, консультация профильного специалиста должна быть организована не позднее 14 рабочих дней, а при подозрении на онкологические или сердечно-сосудистые заболевания — в течение трех дней.

Жизнь #Здоровье
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

Uynachalnica

Календарные и погодные? Маловато как-то, а кризис на западе? Не?

Очаков

Помните как называли Политбюро ЦК КПСС в народе за преклонные годы его членов? - Домом престарелых.Брежнев...

nicollaich

Виктория Пони говорит от имени народа©Народ об этом знает?