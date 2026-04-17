НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минздрав увеличил сроки записи к врачу на «Госуслугах»

Источник:
ТАСС
213 3
Портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Россияне теперь могут записаться через «Госуслуги» на прием к врачу на более длительный срок — на дату, превышающую установленные территориальной программой государственных гарантий сроки ожидания медпомощи.

Россияне могут заранее записаться на прием к врачу и на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований. Порядок осуществления такой записи и ее предельные сроки устанавливаются в территориальных программах государственных гарантий, уточняется в документе, приводит ТАСС постановление правительства России.

Речь идет о запуске функции отложенной записи, когда пациент сможет записываться на более поздние даты на прием к врачам, если ближайшие слоты заняты или не подходят.

Сегодня срок ожидания планового приема врача-терапевта, врача-педиатра, врача общей практики (семейного врача) должен составлять не более 24 часов с момента обращения. Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.

Сроки проведения диагностических инструментальных исследований (рентгенографические, включая маммографию, функциональная диагностика, УЗИ, КТ, МРТ и ангиография при оказании первичной медико-санитарной помощи) также не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения.

В сентябре 2025 года Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи на прием к врачу и другие медицинские услуги через «Госуслуги».

Жизнь #Здоровье
Обсуждение (3)
