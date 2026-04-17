Академик РАН сравнил бедные районы Китая и РФ в пользу первых

Источник:
Sibnet.ru
Бомжи
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Доходы в самых бедных районах Китая выше, чем в аналогичных в России, заявил академик РАН Роберт Нигматулин, добавив, что страна находится в беде.

«При Советском Союзе мы были действительно беднее, но мы строили страну, космос, атомную энергетику. Мы были впереди! А сейчас? Все потеряли, но по-прежнему самые бедные. Даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах!» — цитирует «Бизнес Online» Нигматулина.

Еще одной бедой академик назвал депопуляцию. Каждый год население будет сокращаться. При этом рост ВВП за 10 лет в среднем составил 1,5%, зато потребительские цены за этот же срок выросли на 77%.

По словам академика, на все равнодушно смотрят уже 30 лет: если в 1999 году в машиностроении было занято около 4 миллионов человек, то сейчас почти в 10 раз меньше — примерно 440 тысяч. Схожие проблемы наблюдаются и в легкой промышленности, которая, по его мнению, сократилась втрое. При огромной нехватке ученых растет число курьеров и охранников — последних в совокупности сейчас примерно 1,5 миллиона человек.

«Так управлять экономикой нельзя! Мы должны эту мысль донести до президента, на нем все держится. Не дай бог пошатнется его авторитет. Нельзя равнодушно на это смотреть!» — высказывался Нигматулин.

Жесткое выступление прозвучало на Московском экономическом форуме, но видео оттуда снова распространяются в соцстех.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

Uynachalnica

Календарные и погодные? Маловато как-то, а кризис на западе? Не?

Peperz

Если усы сказал,что ничего не известно,то точно будет.

Очаков

Ага, верим! Повышение пенсионного возраста он тоже однажды исключил.