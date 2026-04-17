Росавиация призвала запретить пауэрбанки в самолетах

Росавиация предложила Министерству транспорта запретить использование пауэрбанков на борту самолета, говорится в отчете Уральского межрегионального территориального управления.

Текущее законодательство не запрещает использование внешних аккумуляторов во время полета, но в связи с участившимися случаями возгорания подобных устройств власти призывают рассмотреть возможность ограничения или полного запрета их использования, приводят «Известия» отчет ведомства.

В феврале 2026 года на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул произошло возгорание пауэрбанка, указано в документе. Экипажу удалось потушить устройство огнетушителем, после чего пауэрбанк поместили в контейнер с водой. В результате происшествия один пассажир получил ожог пальца, также было повреждено кресло.

С 1 января Международная ассоциация авиатранспорта разрешила провоз пауэрбанков и техники с литий-ионными аккумуляторами только в ручной клади. Пользоваться аккумуляторами запрещено во время руления, взлета и посадки.

Топ комментариев

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

Tanatholog

Боюсь, что вы мало представляете работу президента.

Tanatholog

А что? Без гугла нет знаний, чтобы исполнять трудовые обязанности? =))))

Peperz

Если усы сказал,что ничего не известно,то точно будет.