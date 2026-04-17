Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени

РИА Новости
Премьер Словакии Роберт Фицо
Фото: © пресс-служба Кремля

Европейский союз не сможет навязать России свои условия, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отметив, что русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки.

Евросоюз не предлагает ничего кроме войны: надеясь через поддержку Украины ослабят Россию, приводит РИА Новости заявление Фицо. «Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия», — сказал он на встрече со студентами.

«Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — подчеркнул премьер Словакии.

Ранее Фицо сравнил Европейский союз со стадом овец без пастуха, заявив, что объединению не хватает политического лидерства.

