США получат от Ирана «ядерную пыль»

Иран согласился передать «ядерную пыль», оставшуюся после авиаударов США по ключевым иранским ядерным объектам в 2025 году, заявил президент США Дональд Трамп.

«У Ирана нет ядерного оружия, и они на это согласились. <…> Они согласились вернуть нам "ядерную пыль", которая находится глубоко под землей после атаки, которую мы совершили с помощью бомбардировщиков B-2», — цитирует The Washington Post Трампа.

«Ядерная пыль» — так Трамп описал высокообогащенный уран, который, по данным МАГАТЭ, захоронен глубоко под землей после июньских ударов США по трем ключевым ядерным объектам.

Его наличие в руках Ирана стало ключевым моментом напряженности между администрацией Трампа и Тегераном. Обогащенный уран представляет собой угрозу безопасности для Соединенных Штатов, поскольку этот материал может быть использован для создания ядерного оружия.

Иранская сторона пока не подтвердила, что пошла на уступки. Предыдущие заявления США об иранских ядерных обязательствах оказывались неточными или не подтверждались, отмечается в публикации The Washington Post.