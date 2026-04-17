США получат от Ирана «ядерную пыль»

Источник:
The Washington Post
Фото: The White House

Иран согласился передать «ядерную пыль», оставшуюся после авиаударов США по ключевым иранским ядерным объектам в 2025 году, заявил президент США Дональд Трамп.

«У Ирана нет ядерного оружия, и они на это согласились. <…> Они согласились вернуть нам "ядерную пыль", которая находится глубоко под землей после атаки, которую мы совершили с помощью бомбардировщиков B-2», — цитирует The Washington Post Трампа.

«Ядерная пыль» — так Трамп описал высокообогащенный уран, который, по данным МАГАТЭ, захоронен глубоко под землей после июньских ударов США по трем ключевым ядерным объектам.

Его наличие в руках Ирана стало ключевым моментом напряженности между администрацией Трампа и Тегераном. Обогащенный уран представляет собой угрозу безопасности для Соединенных Штатов, поскольку этот материал может быть использован для создания ядерного оружия.

Иранская сторона пока не подтвердила, что пошла на уступки. Предыдущие заявления США об иранских ядерных обязательствах оказывались неточными или не подтверждались, отмечается в публикации The Washington Post.

Еще по теме
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Трамп назвал единственный способ вернуть Иран к переговорам
Молдавия в апреле 2027 года официально покинет СНГ
Вэнс подтвердил прекращение финансирования Киева со стороны США
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Картина дня
Премьер Словакии Роберт Фицо
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
США получат от Ирана «ядерную пыль»
Виктория Боня
Виктория Боня расплакалась после слов Пескова
Флаг России
Россия осталась четвертой экономикой мира
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

Tanatholog

Боюсь, что вы мало представляете работу президента.

Tanatholog

А что? Без гугла нет знаний, чтобы исполнять трудовые обязанности? =))))

Peperz

Если усы сказал,что ничего не известно,то точно будет.