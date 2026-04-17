Виктория Боня расплакалась после слов Пескова

Телеведущая и блогер Викторая Боня не смогла сдержать эмоций после слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что ее обращение о проблемах в стране посмотрели в Кремле.

«Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить в первую очередь вас, что вы не прошли мимо, а также Пескова. Он сказал, что по тем вопросам, которые я озвучила, ведутся работы», — поделилась Боня в Instagram (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ).

Новое видео Боня записала со слезами на глазах. Она заявила, что не могла промолчать, иначе, по её словам, «предала бы свой русский дух». Блогер объяснила, что выступает исключительно с благими намерениями за то, чтобы «мы нашей великой страной жили свою лучшую жизнь», и попросила оппозиционные СМИ ее не беспокоить.

Боня в соцсетях опубликовала 18-минутное видео, в котором заявила, что говорит «от лица народа», а Путину бояться сказать правду. В обращении она подняла несколько резонансных тем, включая наводнение в Дагестане, забой скота в Новосибирской области и блокировки соцсетей.

Песков во время общения с журналистами 16 апреля сказал, что обращение видели и не оставили без внимания.