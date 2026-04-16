НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Кремль прокомментировал резонансное обращение Бони к Путину

Источник:
Sibnet.ru
262 3
Дмитрий Песков на прямой линии с Владимиром Путиным 2023
Фото: © Пресс-служба президента РФ

Кремль видел видеообращение телеведущей и блогера Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину по «резонансным темам» и не оставил его без внимания, заявил глава пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так. Там затрагиваются многие темы, по отдельным ведется работа. То, что с большим интересом инициатор этого обращения отметила эти вопросы, — это резонансные темы», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, «это все не оставлено без внимания».

Боня в соцсетях опубликовала 18-минутное видео, в котором заявила, что говорит «от лица народа», а Путину бояться сказать правду. В обращении она подняла несколько резонансных тем, включая наводнение в Дагестане, забой скота в Новосибирской области и блокировки соцсетей.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Жизнь #Общество
Читайте также
Обсуждение (3)
Топ комментариев

Tanatholog

Боюсь, что вы мало представляете работу президента.

Tanatholog

А что? Без гугла нет знаний, чтобы исполнять трудовые обязанности? =))))

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

Peperz

Если усы сказал,что ничего не известно,то точно будет.