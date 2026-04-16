НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банк России введет новые тарифы за операции через СБП

Источник:
397 2
Фото: © Sibnet.ru

Новые тарифы за операции через СБП начнут действовать с 1 мая 2026 года, сообщила пресс-служба регулятора. Изменения распространяются на банки, для граждан трансакции останутся бесплатными.

Главное новшество — введение отдельной комиссии за списание и зачисление средств при переводах между гражданами и бизнесом, платить ее будут банки. По новым правилам комиссия будет взиматься за списание и зачисление денег.

Размер комиссии будет зависеть от суммы перевода. Например, при сумме от тысячи до трех тысяч рублей комиссии составит 80 копеек. При сумме от трех до шести тысяч — 2 рубля. Для переводов на сумму от шести тысяч до миллиона рублей — 3 рубля.

Действующий лимит бесплатных переводов через СБП для физлиц остается прежним — до 1,5 миллиона рублей в месяц.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона. СБП также позволяет оплачивать покупки по QR-коду и получать выплаты от организаций. К системе подключены более 200 банков.

Экономика #Деньги
Самое популярное
Обсуждение (2)
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
