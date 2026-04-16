Мадонна анонсировала выход нового альбома

Американская певица Мадонна анонсировала в соцсетях выход своего 15-го музыкального альбома под названием Confessions II.

Он станет своеобразным продолжением студийного альбома Confessions on a Dance Floor, выпущенного в 2005 году. Релиз Confessions II запланирован на 3 июля.

Певица выложила 60-секундный отрывок открывающего трека нового альбома — «I Feel So Free». В композиции звучит строчка из песни Мадонны 1985 года Into The Groove.

Для работы над новым альбомом Мадонна пригласила известного британского продюсера Стюарта Прайса, с которым в Лондоне был записан Confessions on a Dance Floor.

