Запущен онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ

Минцифры представило онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ, он позволяет отработать решение типовых заданий и ознакомиться с форматом экзамена.

На первом этапе пользователям доступны материалы по информатике и базовой математике, сообщила пресс-служба ведомства. Также выпускники могут ознакомиться с рекомендациями по темам, требующим особого внимания.

Задания для сервиса «Навигатор подготовки к ЕГЭ» разрабатывают эксперты из Федерального института педагогических измерений. Это гарантирует подготовку по актуальным и правильным материалам.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, выпускнику достаточно ввести запрос «Навигатор подготовки к ЕГЭ» в «Госуслугах». После этого необходимо выбрать тренировочный экзамен. Результаты выполнения заданий сохраняются в личном кабинете.

Еще по теме
Российским школьникам оставят сроки обучения
Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году
Госдума введет спецштрафы за курение в школе
Вдовы участников СВО получат бесплатное высшее образование
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
Картина дня
Флаг России
Россия осталась четвертой экономикой мира
Скорая помощь
Двое детей погибли в результате удара дронов по Туапсе
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал единственный способ вернуть Иран к переговорам
Мессенджер Max
Подсчитано количество иностранных пользователей Max
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
