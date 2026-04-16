Запущен онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ

Минцифры представило онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ, он позволяет отработать решение типовых заданий и ознакомиться с форматом экзамена.

На первом этапе пользователям доступны материалы по информатике и базовой математике, сообщила пресс-служба ведомства. Также выпускники могут ознакомиться с рекомендациями по темам, требующим особого внимания.

Задания для сервиса «Навигатор подготовки к ЕГЭ» разрабатывают эксперты из Федерального института педагогических измерений. Это гарантирует подготовку по актуальным и правильным материалам.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, выпускнику достаточно ввести запрос «Навигатор подготовки к ЕГЭ» в «Госуслугах». После этого необходимо выбрать тренировочный экзамен. Результаты выполнения заданий сохраняются в личном кабинете.