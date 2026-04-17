Самый страшный фильм 2026 года «Мумия» выходит в прокат

Новое прочтение культовой истории «Мумия» выйдет 17 апреля 2026 года в мировой прокат. Фильм Ли Кронина — один из ожидаемых проектов года.

По сюжету маленькая дочь журналиста бесследно исчезает в пустыне. Восемь лет спустя девочка возвращается, но с ней явно что-то произошло. В доме начинают происходить странные и пугающие вещи.

Главные роли сыграли Джек Рейнор («Рок-н-рольщики»), Лайа Коста («Сама жизнь»), Вероника Фалькон («Королева юга»). Режиссер Ли Кронин — автор фильма ужасов «Восстание зловещих мертвецов».

Первая «Мумия» вышла еще в 1932 году, где из мертвых восставал древнеегипетский жрец Имхотеп, затем было несколько сиквелов. В 1999 году Стивен Соммерс превратил фильм ужасов в приключенческий блокбастер с юмором и романтической линией. 

«Мумия» 2026 года — не продолжение какого-либо из предыдущих фильмов. В первых реакциях картину Кронина называют одной из страшнейших. «Это будет не похоже ни на один фильм о «Мумии", который вы когда-либо видели. Я копаю глубоко в землю, чтобы поднять нечто очень древнее и очень страшное», — рассказывал режиссер.

«Мумия», вероятно, появится в российских кинотеатрах через «параллельный прокат» спустя несколько дней или недель после мирового релиза. После завершения мирового театрального проката фильм выйдет на HBO Max.

