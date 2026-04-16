Госдума разберется с соло-мамами

Распространение соло-материнства среди россиянок — негативное явление, которым займутся депутаты Госдумы, заявила глава парламентского комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Появляется все больше «женственных мужчин с налетом феминизма», при этом ЭКО не гарантирует рождение здоровых детей от хороших доноров, отметила парламентарий в интервью НСН.

«Если ребенок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации. Мы уже ощущаем плоды женского воспитания в образовательных организациях. Потом у нас есть эти женственные мужчины с феминистским налетом», — сказала депутат.

По мнению Останиной, рожденные и воспитанные без отцов дети впоследствии продолжат модель одинокой семьи. Кроме того, отсутствие у таких детей «воли, стержня» — результат женского воспитания.

Парламентарий посоветовала разочаровавшимся в мужчинах женщинам обратить внимание на бойцов СВО, подчеркнув, что как раз в зоне проведения спецоперации находятся настоящие мужчины.

Такое явление, как «соло-материнство», в последние годы стало более популярным в России. В отличие матери-одиночка, соло-мама сама заранее принимает решение воспитывать ребенка без мужа и зачастую заводит ребенка помощью донорского оплодотворения.

Еще по теме
Охлобыстин раскритиковал блокировки интернета
Госдума отказалась от запрета рекламы магов и ведьм
Уровень преступности в России обновил исторический минимум
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
Эрдоган пригрозил Израилю войной
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 