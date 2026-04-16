Введен мораторий на расширение интернет-каналов в Европу

Российские компании, владеющие зарубежными каналами связи, на совещании с Минцифры подписали мораторий на расширение каналов в сторону Европы, это должно помочь в борьбе с VPN.

Речь идет об аренде или вводе в эксплуатацию новых каналов связи, по которым передается весь зарубежный трафик, пишет РБК со ссылкой на источники. Трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный.

Минцифры считает, что каналы для пропуска зарубежного трафика ограничены, поэтому естественный рост из-за использования VPN приведет к их заполнению, после чего пользователи сервисов столкнулся с замедлением ресурсов.

После этого операторы связи будут вынуждены бороться с VPN — либо фильтровать соответствующий трафик, либо повысить стоимость доступа к зарубежным сервисам. Например, зарубежный трафик будет оплачиваться пользователями отдельно.

По итогам совещания с Минцифры участники рынка также будут ежемесячно передавать ведомству отчеты о трансграничном трафике — его объеме, ресурсах, откуда шел трафик, а также с каких узлов связи.