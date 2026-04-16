Трамп назвал единственный способ вернуть Иран к переговорам

Источник:
The Wall Street Journal
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп за ужином с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее положить конец войне в Иране, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Единственный способ вернуть Тегеран за стол переговоров, как объяснил Трамп королевской чете и нидерландским чиновникам, это усилить давление, рассказали собеседники издания.

Как отмечает WSJ, хотя американский президент обещал объявить о «других странах», которые будут участвовать в блокаде, ни одна из них не вызвалась, а многие и вовсе отказались. Спустя несколько дней обещанный список стран-участниц так и не появился.

«Блокада осуществляется безупречно и без помощи других стран, потому что у нас самый сильный флот в мире, а иранский флот лежит на дне моря», — заявила в то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп требует от Ирана передать обогащенный уран и взять на себя обязательство заморозить обогащение как минимум на 20 лет. Тегеран в ответ предложил пятилетний срок и хочет, чтобы уран оставался внутри страны.

Еще по теме
Молдавия в апреле 2027 года официально покинет СНГ
Вэнс подтвердил прекращение финансирования Киева со стороны США
Лавров заявил о желании России продолжить переговоры по Украине
Эксперт объяснил, почему США оказались бессильны перед Ираном
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Картина дня
Скорая помощь
Двое детей погибли в результате удара дронов по Туапсе
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал единственный способ вернуть Иран к переговорам
СибНИА имени Чаплыгина
СибНИА предложил восстановить 700 самолетов
София Ильтеряковв
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Tanatholog

Боюсь, что вы мало представляете работу президента.

Tanatholog

А что? Без гугла нет знаний, чтобы исполнять трудовые обязанности? =))))

Peperz

Если усы сказал,что ничего не известно,то точно будет.

Uynachalnica

Календарные и погодные? Маловато как-то, а кризис на западе? Не?