Трамп назвал единственный способ вернуть Иран к переговорам

Президент США Дональд Трамп за ужином с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее положить конец войне в Иране, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Единственный способ вернуть Тегеран за стол переговоров, как объяснил Трамп королевской чете и нидерландским чиновникам, это усилить давление, рассказали собеседники издания.

Как отмечает WSJ, хотя американский президент обещал объявить о «других странах», которые будут участвовать в блокаде, ни одна из них не вызвалась, а многие и вовсе отказались. Спустя несколько дней обещанный список стран-участниц так и не появился.

«Блокада осуществляется безупречно и без помощи других стран, потому что у нас самый сильный флот в мире, а иранский флот лежит на дне моря», — заявила в то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.



Трамп требует от Ирана передать обогащенный уран и взять на себя обязательство заморозить обогащение как минимум на 20 лет. Тегеран в ответ предложил пятилетний срок и хочет, чтобы уран оставался внутри страны.