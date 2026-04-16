Двое детей погибли в результате удара дронов по Туапсе

Двое несовершеннолетних погибли из-за атаки украинских беспилотников на жилые дома в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — 5 и 14 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям», — написал Кондратьев в канале в Max.

По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь, уточнил губернатор.

Повреждены пять частных и один многоквартирный дом. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения, уточнил Кондратьев.

Также многочисленные обломки БПЛА упали на территории предприятий у морского порта и в сочинском поселке Лоо, никто не пострадал, добавил Кондратьев.

Еще по теме
Выживший в Охотском море Пичугин заслушал приговор за гибель родных
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
Выжившая на Камчатке туристка рассказала о 30-часовой борьбе
Минообороны зафиксировало почти 2 тыс. случаев нарушения перемирия
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
34
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
29
Эрдоган пригрозил Израилю войной
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 