Двое детей погибли в результате удара дронов по Туапсе

Двое несовершеннолетних погибли из-за атаки украинских беспилотников на жилые дома в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — 5 и 14 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям», — написал Кондратьев в канале в Max.

По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь, уточнил губернатор.

Повреждены пять частных и один многоквартирный дом. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения, уточнил Кондратьев.

Также многочисленные обломки БПЛА упали на территории предприятий у морского порта и в сочинском поселке Лоо, никто не пострадал, добавил Кондратьев.