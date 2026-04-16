Охлобыстин раскритиковал блокировки интернета

Sibnet.ru
Иван Охлобыстин
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Актер Иван Охлобыстин раскритиковал блокировки интернета, сравнив их с «возвращением в СССР».

«Цифровые ограничения — это огромная ошибка. Во-первых: ничего "ограничить" толком нельзя (в 21 веке живем), и это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации», — написал Охлобыстин в телеграм-канале.

Он выразил мнение, что «сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению». Ограничения интернета актер сравнил с попытками вернуться в прошлое.

«Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает», — указал артист.

Охлобыстин поддерживает СВО и российские власти. На митинге-концерте 30 сентября 2022 года, посвященном вступлению в РФ четырех новых регионов, он прокричал «Гойда!» — это высказывание позже активно использовалось в Z-сообществах.

Обсуждение (1)
Tanatholog

Боюсь, что вы мало представляете работу президента.

rumatam

на фронт салабона на перевоспитание, там ему быстро все станет ясно.

aevaev

а израиль в одну каску, без сша вывезет?

Tanatholog

А что? Без гугла нет знаний, чтобы исполнять трудовые обязанности? =))))