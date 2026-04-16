Актер Иван Охлобыстин раскритиковал блокировки интернета, сравнив их с «возвращением в СССР».

«Цифровые ограничения — это огромная ошибка. Во-первых: ничего "ограничить" толком нельзя (в 21 веке живем), и это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации», — написал Охлобыстин в телеграм-канале.

Он выразил мнение, что «сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению». Ограничения интернета актер сравнил с попытками вернуться в прошлое.

«Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает», — указал артист.

Охлобыстин поддерживает СВО и российские власти. На митинге-концерте 30 сентября 2022 года, посвященном вступлению в РФ четырех новых регионов, он прокричал «Гойда!» — это высказывание позже активно использовалось в Z-сообществах.