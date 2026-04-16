Почти 90-летняя Терешкова снова будет переизбираться в Госдуму

Первая в мире женщина-космонавт, 89-летняя Валентина Терешкова стала кандидатом в депутаты Госдумы IX созыва, сообщила пресс-служба «Единой России».

Терешкова выдвигается кандидатом в депутаты нижней палаты парламента РФ по федеральному избирательному округу на территории Ярославской области.

«Если мне вновь будет оказано доверие, то буду стараться сделать еще больше. Продолжу работать для людей, как делала это все последние десятилетия», — прокомментировала решение Терешкова.

Терешкова — депутат Госдумы от «Единой России» с 2011 года. Она возглавляет комиссию ГД по вопросам депутатской этики и входит в комитет ГД по международным делам.

Свой знаменитый космический полет совершила 16 июня 1963 года в качестве командира корабля «Восток-6».