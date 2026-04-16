Почти 90-летняя Терешкова снова будет переизбираться в Госдуму

Sibnet.ru
Валентина Терешкова
Первая в мире женщина-космонавт, 89-летняя Валентина Терешкова стала кандидатом в депутаты Госдумы IX созыва, сообщила пресс-служба «Единой России».

Терешкова выдвигается кандидатом в депутаты нижней палаты парламента РФ по федеральному избирательному округу на территории Ярославской области.

«Если мне вновь будет оказано доверие, то буду стараться сделать еще больше. Продолжу работать для людей, как делала это все последние десятилетия», — прокомментировала решение Терешкова.

Терешкова — депутат Госдумы от «Единой России» с 2011 года. Она возглавляет комиссию ГД по вопросам депутатской этики и входит в комитет ГД по международным делам.

Свой знаменитый космический полет совершила 16 июня 1963 года в качестве командира корабля «Восток-6».

Еще по теме
Путин назвал причины снижения ВВП России
Кремль исключил введение ответственности за VPN
Одобрено использование армии за рубежом для защиты россиян
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
