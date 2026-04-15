Нулевой НДС введут для столовых и кафе

Совет Федерации поддержал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым небольшие столовые и кафе временно освободят от обязанности платить налог на добавленную стоимость (НДС).

Льгота будет действовать с 1 апреля по 31 декабря. Для ее получения доход предпринимателей за прошлый год не должен превышать 60 миллионов рублей, а доля выручки от услуг общественного питания должна быть не менее 70%.

От уплаты налога освободят бизнес в сфере общепита, работающий на упрощенной и патентной системе налогообложения, которые стали плательщиками налога только в этом году, соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.

Поправки были предложены Минфином в начале марте — ведомство отметил, что временное освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость частично поможет рынку адаптироваться к реформе с повышением НДС.

