Лондон передаст Украине «беспилотный флот»

Источник:
Sibnet.ru
Британский дрон компании Tekever
Британский дрон компании Tekever
Фото: © Tekever

Великобритания отправит на Украину в течение 2026 года не менее 120 тысяч беспилотников, сообщило британское Минобороны.

Отмечается, что это будет рекордная по объему поставка. В частности, речь идет об ударных БПЛА, способных преодолевать большие расстояния, а также о дронах, используемых для логистической поддержки военных и сбора разведданных.

Дроны были произведены на предприятиях Великобритании. Среди них — Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. На производство аппаратов страна выделила порядка 4,4 миллиарда долларов.

Минобороны Британии сделало соответствующее заявление на фоне проходящей 34-й встречи Контактной группы по Украине в Берлине.

