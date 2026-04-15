Российским школьникам оставят сроки обучения

«Вести»
Школа, школьники, урок
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Менять действующий 11-летний срок обучения в школах не планируется, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы считаем, что 11 лет — оптимальный срок обучения, и здесь нет никаких планов изменять этот срок», — сказал министр в интервью «Вестям», комментируя возможные изменения государственного стандарта.

Среднее образование длительностью 11 лет ввели в 1987 году. Оно включает три уровня: начальное (1–4-й классы), основное (5–9-й классы) и среднее (10–11-й классы). После окончания девятого класса ученик получает диплом об общем образовании.

Ранее глава Российской академии наук Геннадий Красников допустил, что школьникам может быть достаточно десятилетнего образования. По его мнению, это зависит от задач, которые поставлены перед выпускниками.

