Госдума отказалась от запрета рекламы магов и ведьм

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддержал законопроект о запрете рекламы эзотерических и духовных практик.

Отмечается, что законопроект не содержит самого определения понятия «услуги оккультно-магического характера». При этом в российском законодательстве отсутствует запрет на оказание эзотерических и духовных услуг.

Депутаты подчеркнули, что борьба с недобросовестными «ведьмами» и «целителями» уже возможна в рамках статьи 38 закона «О рекламе», которая позволяет ограничивать распространение недостоверной рекламы.

Законопроект о запрете рекламы магов, ведьм и тарологов внесли в базу данных нижней палаты парламента в апреле 2025 года. Документ был разработан с целью защиты россиян «от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье».