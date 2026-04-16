Центробанк выпустит серебряную монету в честь Ордена Славы

Банк России в четверг, 16 апреля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную Ордену Славы.

Памятная серебряная монета входит в серию «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава — 925, говорится на сайте ЦБ.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России, обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне расположено выполненное в рельефе и цвете изображение ордена Славы I, II и III степени, под ним — рельефные изображения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и лавровых ветвей.

Монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Ее тираж — 3 тысячи экземпляров.



Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года и имел три степени. Его вручали рядовому и сержантскому составу Красной армии, а также младшим лейтенантам в авиации исключительно за личные заслуги, проявленные в боях.