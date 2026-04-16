НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк выпустит серебряную монету в честь Ордена Славы

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Cеребряная монета в честь Ордена Славы
Фото: © Банк России

Банк России в четверг, 16 апреля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную Ордену Славы.

Памятная серебряная монета входит в серию «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава — 925, говорится на сайте ЦБ.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России, обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто изображено на российских банкнотах

На оборотной стороне расположено выполненное в рельефе и цвете изображение ордена Славы I, II и III степени, под ним — рельефные изображения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и лавровых ветвей.

Монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Ее тираж — 3 тысячи экземпляров.

Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года и имел три степени. Его вручали рядовому и сержантскому составу Красной армии, а также младшим лейтенантам в авиации исключительно за личные заслуги, проявленные в боях.

SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
Нулевой НДС введут для столовых и кафе
Подсчитана стоимость «шашлычного набора»
Раскрыта крупнейшая площадка для уклонения от уплаты НДС
Изменились правила расчета стажа при назначении пенсий многодетным
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Tanatholog

Боюсь, что вы мало представляете работу президента.

rumatam

на фронт салабона на перевоспитание, там ему быстро все станет ясно.

aevaev

а израиль в одну каску, без сша вывезет?

Tanatholog

А что? Без гугла нет знаний, чтобы исполнять трудовые обязанности? =))))