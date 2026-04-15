Путин назвал причины снижения ВВП России

Среди причин снижения ВВП России в начале года календарные и погодные факторы, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году». В феврале было меньше на один рабочий день. Путин назвал это «объективными обстоятельствами» снижения деловой активности.

Президент отметил, что статистические данные показывают снижение экономической динамики в России уже два месяца подряд. За январь и февраль ВВП сократился на 1,8%.

Глава государства подчеркнул, что работа правительства должна быть нацелена на конкретные меры для стимулирования роста экономики, а также поиск решения для преодоления «ожидаемых тенденций».

Президент также отметил важность сбалансированности бюджета, его устойчивости и нацеленности на развитие даже в условиях «резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках».