Уровень преступности в России обновил исторический минимум

ТАСС
ТАСС
Уровень зафиксированной преступности в 2025 году стал рекордно низким за всю историю современной России, сообщил генеральный прокурор Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом.

«Уровень преступности в прошлом году зафиксировался на рекордно низкой отметке за всю историю современной России — чуть больше 1,2 тысячи преступлений на 100 тысяч населения. Всего зарегистрировано 1 миллион 771 тысяча преступлений», — сказал он.

По словам генпрокурора снизилась регистрация убийств, практически всех преступлений против собственности и совершенных с использованием цифровых технологий.

Лидером рейтинга по самому низкому уровню преступности в стране стала Чечня. В 2025 году в республике было зарегистрировано всего 16 преступлений на 10 тысяч населения. На втором и третьем местах рейтинга — Ингушетия и Дагестан.

Обсуждение (3)
Топ комментариев

rumatam

на фронт салабона на перевоспитание, там ему быстро все станет ясно.

aevaev

а израиль в одну каску, без сша вывезет?

pepelmetal

Значит нужно бить по прибалтийским вымиратам!

Удавиков

это же в настоящее время так важно, других проблем в стране больше нет