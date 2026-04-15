Кремль исключил введение ответственности за VPN

Источник:
Sibnet.ru
Российские власти не планируют вводить запреты или ответственность за использование VPN-сервисов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга.

«Никаких на этот счет запретов и ответственности нет. Я не располагаю информацией об обратном, о планах на этот счет», — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос о том, не планируется ли вводить в стране дополнительные ограничения на использование VPN.

Ранее крупнейшие онлайн-платформы в России стали недоступны для пользователей, у которых запущен VPN. Речь идет о сайтах государственных органов, банковских приложениях, сервисов VK и «Яндекса».

Российские операторы связи также начали сообщать пользователям о возможных сбоях при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок.

