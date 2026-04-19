Business Insider предупредил о выросших возможностях ВВС России

Российская боевая авиация стала в разы опаснее, и теперь она несет НАТО большую угрозу, чем до начала специальной военной операции в феврале 2022 года, пишет Business Insider со ссылкой на военных экспертов.
«Украинский конфликт дал российским летчикам бесценный боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала авиационные системы и вооружение», — заявил британский авиаэксперт Джастин Бронк.
НАТО должна пересмотреть отношение к российской боевой авиации, сказал изданию отставной генерал-майор Гордон «Скип» Дэвис, отметив опыт российских летчиков в ведении реальных воздушных боев с дронами и самолетами.
По словам Бронка, российские ВВС, например,
вооружили Су-35 дальнобойными ракетами Р-37М, которые «значительно повысили
угрозу для самолетов НАТО». Россия также разработала возможности для ударов с безопасного
расстояния — от ракет до планирующих бомб, добавил он
«Это не только усложняет работу ПВО, но и позволяет наносить удары с относительно безопасных позиций. Украина это уже на себе прочувствовала», — указал эксперт.