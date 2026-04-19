Business Insider предупредил о выросших возможностях ВВС России

Истребитель Су-57
Российская боевая авиация стала в разы опаснее, и теперь она несет НАТО большую угрозу, чем до начала специальной военной операции в феврале 2022 года, пишет Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

«Украинский конфликт дал российским летчикам бесценный боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала авиационные системы и вооружение», — заявил британский авиаэксперт Джастин Бронк.

НАТО должна пересмотреть отношение к российской боевой авиации, сказал изданию отставной генерал-майор Гордон «Скип» Дэвис, отметив опыт российских летчиков в ведении реальных воздушных боев с дронами и самолетами.

По словам Бронка, российские ВВС, например, вооружили Су-35 дальнобойными ракетами Р-37М, которые «значительно повысили угрозу для самолетов НАТО». Россия также разработала возможности для ударов с безопасного расстояния — от ракет до планирующих бомб, добавил он

«Летающий Калашников» восхитил аналитика

«Это не только усложняет работу ПВО, но и позволяет наносить удары с относительно безопасных позиций. Украина это уже на себе прочувствовала», — указал эксперт.

Еще по теме
Эксперт из США рассказала о невероятной устойчивости российской армии
Россия нашла способ ослабить ПВО Украины с помощью «Искандеров»
Одобрено использование армии за рубежом для защиты россиян
Россия и Украина провели обмен пленными
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут