Business Insider предупредил о выросших возможностях ВВС России

Российская боевая авиация стала в разы опаснее, и теперь она несет НАТО большую угрозу, чем до начала специальной военной операции в феврале 2022 года, пишет Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

«Украинский конфликт дал российским летчикам бесценный боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала авиационные системы и вооружение», — заявил британский авиаэксперт Джастин Бронк.

НАТО должна пересмотреть отношение к российской боевой авиации, сказал изданию отставной генерал-майор Гордон «Скип» Дэвис, отметив опыт российских летчиков в ведении реальных воздушных боев с дронами и самолетами.

По словам Бронка, российские ВВС, например, вооружили Су-35 дальнобойными ракетами Р-37М, которые «значительно повысили угрозу для самолетов НАТО». Россия также разработала возможности для ударов с безопасного расстояния — от ракет до планирующих бомб, добавил он



«Это не только усложняет работу ПВО, но и позволяет наносить удары с относительно безопасных позиций. Украина это уже на себе прочувствовала», — указал эксперт.