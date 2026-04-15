МВФ предсказал энергоколлапс при продолжении войны с Ираном

Американо-израильская военная операция против Ирана угрожает крупномасштабным энергетическим кризисом, заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

«Закрытие Ормузского пролива и серьезный ущерб, нанесенный критически важным производственным объектам региона, имеющего центральное значение для глобальных поставок углеводородов, могут вызвать энергетический кризис беспрецедентных масштабов», — приводит ТАСС заявление экономиста.

По его словам, «мировая экономика сталкивается с очередным сложным испытанием». «И хотя она может стать более многополярной, ей не обязательно превращаться в более фрагментированную», — сказал он.

До начала операции США против Ирана через Ормузский пролив проходило около 20–30% мирового морского экспорта нефти и до 30% мирового объема СПГ.



Этот маршрут критически важен для поставок энергоносителей из Персидского залива. По оценке экспертов, продолжение конфликта может привести к подорожанию нефти до 150 долларов за баррель.